Политолог связал ротацию Тулеева со страхом окружения потерять преференции

КРАСНОЯРСК, 10 апр — РИА Новости. Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который во вторник был избран главой областного совета депутатов, забыл главный принцип политики — уходить красиво, хотя не исключено, что к решению остаться во власти его подтолкнуло окружение из-за боязни потерять преференции, считает политолог Александр Чернявский.
"Не уверен, что решение Тулеева остаться в Кемеровской власти, является оптимальным. Не исключено, что к такому шагу Тулеева подтолкнуло его окружение, которое боится после его отставки потерять свои посты и преференции", — сказал Чернявский РИА Новости.
"Но с учетом известных проблем со здоровьем и трагического контекста, в котором произошло расставание Тулеева с губернаторским креслом, лучше бы ему было найти себе другую нишу в общественно-политической жизни. Полагаю, что и Кремль, и простые кемеровчане не в восторге от такого камбэка. "Уходя — уходи", — этот принцип придумали не зря. А во власти искусство вовремя уйти вообще очень ценно", — резюмировал эксперт.
Руководивший Кемеровской областью более 20 лет Аман Тулеев подал в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, большинство из которых дети. Позже он получил вакантный мандат депутата областного совета. Группа депутатов Государственной Думы от Кузбасса обратилась к врио главы региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на пост спикера областного совета депутатов.