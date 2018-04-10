Политолог связал ротацию Тулеева со страхом окружения потерять преференции

КРАСНОЯРСК, 10 апр — РИА Новости. Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который во вторник был избран главой областного совета депутатов, забыл главный принцип политики — уходить красиво, хотя не исключено, что к решению остаться во власти его подтолкнуло окружение из-за боязни потерять преференции, считает политолог Александр Чернявский.

С октября 2016 года пост спикера облсовета занимал Алексей Синицын. Ранее он подал заявление о досрочном сложении полномочий, чтобы депутаты смогли проголосовать за Амана Тулеева, которому после отставки 1 апреля был передан вакантный мандат в кузбасском парламенте. Депутаты поддержали заявление Синицына и выдвинули на эту должность Тулеева. Совет народных депутатов Кемеровской области на внеочередной сессии 10 апреля почти единогласно выбрал бывшего губернатора на должность председателя парламента Кузбасса.

"Не уверен, что решение Тулеева остаться в Кемеровской власти, является оптимальным. Не исключено, что к такому шагу Тулеева подтолкнуло его окружение, которое боится после его отставки потерять свои посты и преференции", — сказал Чернявский РИА Новости.

Он отметил, что и после отставки с поста губернатора Тулеев остался бы тяжеловесом, с мнением которого будут считаться областные элиты.

"Но с учетом известных проблем со здоровьем и трагического контекста, в котором произошло расставание Тулеева с губернаторским креслом, лучше бы ему было найти себе другую нишу в общественно-политической жизни. Полагаю, что и Кремль, и простые кемеровчане не в восторге от такого камбэка. "Уходя — уходи", — этот принцип придумали не зря. А во власти искусство вовремя уйти вообще очень ценно", — резюмировал эксперт.

Руководивший Кемеровской областью более 20 лет Аман Тулеев подал в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, большинство из которых дети. Позже он получил вакантный мандат депутата областного совета. Группа депутатов Государственной Думы от Кузбасса обратилась к врио главы региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на пост спикера областного совета депутатов.