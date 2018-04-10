Депутаты в Кузбассе прокомментировали назначение Тулеева главой облсовета

НОВОСИБИРСК, 10 апр – РИА Новости. Депутаты парламента Кузбасса не считают, что назначение экс-губернатора региона Амана Тулеева главой облсовета приведет к двоевластию в регионе.

С октября 2016 года пост спикера облсовета занимал Алексей Синицын. Ранее он подал заявление о досрочном сложении полномочий, чтобы депутаты смогли проголосовать за Амана Тулеева, которому после отставки 1 апреля был передан вакантный мандат в кузбасском парламенте. Депутаты поддержали заявление Синицына и выдвинули на эту должность Тулеева. Совет народных депутатов Кемеровской области на внеочередной сессии 10 апреля почти единогласно выбрал бывшего губернатора на должность председателя парламента Кузбасса.

"И в России, и в Кузбассе, и везде по конституции должно быть троевластие: административная, законодательная и судебная. Речь должна идти о симфонии между законодательной и исполнительной властью, а иначе не будет демократии. Не думаю, что возникнут какие-то острые противоречия, потому что врио губернатора прекрасно понимает, что Кузбасс — регион сложный, бунтарский, регион, в котором созданы огромные социальные гарантии, которые нужно соблюдать", — сказал журналистам глава фракции "Справедливая Россия" Владимир Волчек.

В свою очередь депутат фракции "Единая Россия" Валентина Шмакова считает, что речь о двоевластии идти не будет, а областной парламент во главе с Тулеевым будет помогать исполнительной власти в решении сложных вопросов.

"В последние 20 лет у нас также было две ветви власти. Да, мы спорим, не соглашаемся, но для этого есть рабочие группы, заседания комитетов, где мы бурно все обсуждаем с участием фискальных органов. Мы гордимся тем, что за последние 20 лет у нас в Кемеровской области создан парламент людей воспитанных, современных, мудрых и способных принимать достойные решения, а не делать публично шоу", — сказала она.

Депутат считает, что соединение многолетнего опыта работы Тулеева в качестве губернатора региона с законодательной властью даст хороший результат.

"Почему мы думаем, что передача власти должна чем-то сопровождаться? Должна быть преемственность. Пришла пора и у нас в России делать это интеллигентно, красиво, достойно. Сегодня Аман Тулеев должен передавать то, что наработано", — сказала она. В свою очередь лидер фракции "Единая Россия" Сергей Апарин также считает, что "все будет хорошо".

Руководивший Кемеровской областью более 20 лет Аман Тулеев подал в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, большинство из которых дети. Позже он получил вакантный мандат депутата областного совета. Группа депутатов Государственной Думы от Кузбасса обратилась к врио главы региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на пост спикера областного совета депутатов.