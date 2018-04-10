Амана Тулеева выдвинули на пост спикера парламента Кузбасса

КЕМЕРОВО, 10 апр — РИА Новости. Совет народных депутатов Кемеровской области на внеочередной сессии во вторник выдвинул бывшего губернатора региона Амана Тулеева кандидатом на должность председателя регионального парламента, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.

"Мы предлагаем избрать на пост председателя Совета народных депутатов Тулеева Амана Гумировича. У нас одна кандидатура", — сказал лидер фракции "Единая Россия" Сергей Апарин.

Аман Тулеев, руководивший Кемеровской областью более 20 лет, подал в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, большинство из которых дети. Позже он получил вакантный мандат депутата областного совета. Группа членов Госдумы от Кузбасса обратилась к врио главы региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на пост спикера областного совета депутатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выдвижение экс-губернатора Кузбасса — прерогатива местных депутатов.

С октября 2016 года пост спикера облсовета занимал Алексей Синицын. Ранее он подал заявление о досрочном сложении полномочий, чтобы депутаты смогли проголосовать за Амана Тулеева.