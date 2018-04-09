Небензя заявил, что Россия не набивается в друзья США

ОНН, 9 апр – РИА Новости. В ответ на слова постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Россия никогда не будет другом США, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не набивается в друзья, а ожидает от Вашингтона лишь конструктивного диалога.

"Мы к вам в друзья не набиваемся. Мы от вас хотим-то всего ничего – нормальных цивилизованных отношений, в которых вы нам высокомерно отказываете, пренебрегая элементарными приличиями. Впрочем, вы заблуждаетесь, что у вас есть друзья. У вас в так называемых друзьях только те, кто не может вам сказать "нет". И это единственный критерий дружбы в вашем понимании", — сказал он.

"У России есть друзья. И у нас, в отличие от вас, нет противников. Мы через такую призму на мир не смотрим. Вот международный терроризм – да, это наш враг. Но мы по-прежнему предлагаем сотрудничество", — резюмировал он.