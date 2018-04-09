Путин и Медведев обсудят подготовку к отчету правительства в Госдуме

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник в ходе рабочей встречи обсудят подготовку к отчету правительства в Госдуме, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Подготовка к отчету правительства в Госдуме (будет обсуждаться)", — сказал Песков.

Выступление премьер-министра в нижней палате парламента с ежегодным отчетом о работе правительства запланировано на 11 апреля.

Медведев ранее уже предупредил депутатов о том, что предстоящий отчет не будет коротким, так как он расскажет не только о работе кабмина за последний год, но и "на протяжении шести лет — всего периода полномочий правительства".

С конца марта премьер начал серию консультаций с представителями думских фракций в преддверии отчета. 28 марта он провел первую встречу с представителями фракции ЛДПР, 2 апреля — с фракцией КПРФ, 4 апреля — со "Справедливой Россией", 6 апреля — с фракцией "Единая Россия".