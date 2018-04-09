ЕР должна представлять "путинское большинство" во власти, заявил Турчак

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. "Единая Россия" должна стать главным представителем "путинского большинства" в российской власти, участникам дискуссионных форумов по вопросу о модернизации партии предстоит обсудить основные направления развития, в том числе вопросы об активизации работы первичных организаций и партийных сторонников, сказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Единая Россия" должна стать главным представителем "путинского большинства" во власти. Участникам обсуждения предстоит ответить на вопросы о главных ценностях партии, том, как сделать участие в партийной жизни востребованным и важным для первичных организаций и сторонников, работу которых тоже необходимо активизировать. Также речь пойдет об использовании электронных технологий в партстроительстве и политической партийной работе, обеспечении лидерства "Единой России" в их использовании. Результаты до 30 апреля должны быть собраны (центральным исполнительным комитетом) ЦИК партии ", — цитирует пресс-служба партии слова Турчака.
Он добавил, что в настоящее время на повестке дня стоит единый день голосования в сентябре и ближайшие выборы в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. "Работа по обновлению партии, которую мы начали сейчас, позволит нам оставаться ведущей политической силой в стране в стратегической перспективе, в следующем большом политическом цикле (2024 – президентские выборы, 2026 – выборы в Госдуму)", — сказал секретарь генсовета.