ЕР должна представлять "путинское большинство" во власти, заявил Турчак

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. "Единая Россия" должна стать главным представителем "путинского большинства" в российской власти, участникам дискуссионных форумов по вопросу о модернизации партии предстоит обсудить основные направления развития, в том числе вопросы об активизации работы первичных организаций и партийных сторонников, сказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Ранее руководитель политического управления аппарата центрального исполнительного комитета (ЦИК) партии Роман Романов сообщил РИА Новости, что партия во вторник начнет проводить региональные дискуссионные форумы для сбора предложений по модернизации партии. Затем эти предложения будут обобщены и станут темой обсуждения на большой партийной конференции в Москве "Единая Россия. Направление 2026", которая пройдет в конце мая. Часть из них будет принята к исполнению уже в мае, некоторые могут быть вынесены для обсуждения на партийный съезд и найти отражение в уставе партии.

"Единая Россия" должна стать главным представителем "путинского большинства" во власти. Участникам обсуждения предстоит ответить на вопросы о главных ценностях партии, том, как сделать участие в партийной жизни востребованным и важным для первичных организаций и сторонников, работу которых тоже необходимо активизировать. Также речь пойдет об использовании электронных технологий в партстроительстве и политической партийной работе, обеспечении лидерства "Единой России" в их использовании. Результаты до 30 апреля должны быть собраны (центральным исполнительным комитетом) ЦИК партии ", — цитирует пресс-служба партии слова Турчака.

Он добавил, что в настоящее время на повестке дня стоит единый день голосования в сентябре и ближайшие выборы в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. "Работа по обновлению партии, которую мы начали сейчас, позволит нам оставаться ведущей политической силой в стране в стратегической перспективе, в следующем большом политическом цикле (2024 – президентские выборы, 2026 – выборы в Госдуму)", — сказал секретарь генсовета.