РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

В ЕР рассказали о сроках реализации предложений по модернизации партии

19:0809.04.2018
(обновлено: 19:14 09.04.2018)
0430
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПартия Единая Россия. Архивное фотоПартия Единая Россия. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. "Единая Россия" во вторник начнет проводить региональные дискуссионные форумы для сбора предложений по модернизации партии, чтобы затем обсудить их на большой партийной конференции в Москве в конце мая, часть их них будет принята к исполнению уже в мае, а некоторые могут быть вынесены для обсуждения на партийный съезд и найти отражение в уставе партии, сказал РИА Новости руководитель политического управления аппарата центрального исполнительного комитета (ЦИК) партии Роман Романов.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Фракция "Единой России" обсудит с Медведевым реализацию послания Путина
В пресс-службе партии уточнили, что дискуссионные площадки откроются во вторник и будут работать до 30 апреля. Первыми их проведут региональные отделения в Карелии, Мордовии, Башкирии и Марий Эл, а также Тамбовская, Тверская, Рязанская и Оренбургская области. Предметом обсуждения на них будет также реализация послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

"Это дискуссионные форумы по обсуждению содержания, формы работы и развития партии. Они будут проходить в муниципалитетах, региональных отделениях. В конце мая в Москве пройдет большая партийная конференция "Единая Россия". Направление 2026". Она рассмотрит набор предложений, который мы, конечно, предварительно обобщим, сделаем на их основе какие-то конкретные проекты, нормы, предложения по развитию партии", — сказал Романов.

Партия Единая Россия. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Предварительное голосование "Единой России" пройдет в электронном формате
Он добавил, что речь не обязательно идет об уставных нормах — "это могут быть новые проекты, новые нормы работы партийных отделений". В то же время, предполагается, что в числе прочего будут и предложения по внесению изменений в устав.

"Мы предполагаем, что могут быть и такие (по уставу). Предложения мы отправим на проработку и для дальнейшего вынесения уже на съезд. Но если предложения не требуют изменений в устав, они могут быть оформлены решением руководящих органов партии — президиумом генсовета, генсоветом, высшим советом. Не все новации должны обязательно проходить через съезд. Для этого есть руководящие партийные органы, которые на этой же конференции могут что-то конкретное принять к исполнению", — уточнил собеседник агентства.

Что касается даты, 2026 год, то здесь, уточнил Романов, "никакой магии цифр нет", хотя формально в этот год будут проходить очередные выборы в Госдуму, и к этому времени, предполагается, партия подойдет "уже в обновленном виде". "

Дом культуры на Камчатке. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
"Единая Россия" до конца мая проведет мониторинг сельских домов культуры
В пресс-службе партии добавили, что в каждом субъекте дискуссии пройдут в два этапа – две-три на межмуниципальном и одна на региональном уровнях. Участниками дискуссий будут партактив, сторонники "Единой России", представители исполнительных и законодательных органов власти, профильные региональные эксперты, члены региональных и муниципальных Общественных палат, общественных организаций, НКО, представители регионального кадрового резерва, МГЕР, вузов, а также финалисты и участники проекта "Лидеры России", представители региональных СМИ и предпринимательского сообщества, руководители крупных предприятий.

"Также в ходе региональных обсуждений, на которых обеспечено самое широкое представительство партийцев, общественников, экспертов, формулируются основные идеологической принципы "Единой России", которые лягут в основу идеологической дискуссии на федеральной партийной конференции в мае", — отметили в пресс-службе.

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена