В ЕР рассказали о сроках реализации предложений по модернизации партии

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. "Единая Россия" во вторник начнет проводить региональные дискуссионные форумы для сбора предложений по модернизации партии, чтобы затем обсудить их на большой партийной конференции в Москве в конце мая, часть их них будет принята к исполнению уже в мае, а некоторые могут быть вынесены для обсуждения на партийный съезд и найти отражение в уставе партии, сказал РИА Новости руководитель политического управления аппарата центрального исполнительного комитета (ЦИК) партии Роман Романов.

В пресс-службе партии уточнили, что дискуссионные площадки откроются во вторник и будут работать до 30 апреля. Первыми их проведут региональные отделения в Карелии, Мордовии, Башкирии и Марий Эл, а также Тамбовская, Тверская, Рязанская и Оренбургская области. Предметом обсуждения на них будет также реализация послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

"Это дискуссионные форумы по обсуждению содержания, формы работы и развития партии. Они будут проходить в муниципалитетах, региональных отделениях. В конце мая в Москве пройдет большая партийная конференция "Единая Россия". Направление 2026". Она рассмотрит набор предложений, который мы, конечно, предварительно обобщим, сделаем на их основе какие-то конкретные проекты, нормы, предложения по развитию партии", — сказал Романов.

Он добавил, что речь не обязательно идет об уставных нормах — "это могут быть новые проекты, новые нормы работы партийных отделений". В то же время, предполагается, что в числе прочего будут и предложения по внесению изменений в устав.

"Мы предполагаем, что могут быть и такие (по уставу). Предложения мы отправим на проработку и для дальнейшего вынесения уже на съезд. Но если предложения не требуют изменений в устав, они могут быть оформлены решением руководящих органов партии — президиумом генсовета, генсоветом, высшим советом. Не все новации должны обязательно проходить через съезд. Для этого есть руководящие партийные органы, которые на этой же конференции могут что-то конкретное принять к исполнению", — уточнил собеседник агентства.

Что касается даты, 2026 год, то здесь, уточнил Романов, "никакой магии цифр нет", хотя формально в этот год будут проходить очередные выборы в Госдуму, и к этому времени, предполагается, партия подойдет "уже в обновленном виде". "

В пресс-службе партии добавили, что в каждом субъекте дискуссии пройдут в два этапа – две-три на межмуниципальном и одна на региональном уровнях. Участниками дискуссий будут партактив, сторонники "Единой России", представители исполнительных и законодательных органов власти, профильные региональные эксперты, члены региональных и муниципальных Общественных палат, общественных организаций, НКО, представители регионального кадрового резерва, МГЕР, вузов, а также финалисты и участники проекта "Лидеры России", представители региональных СМИ и предпринимательского сообщества, руководители крупных предприятий.

"Также в ходе региональных обсуждений, на которых обеспечено самое широкое представительство партийцев, общественников, экспертов, формулируются основные идеологической принципы "Единой России", которые лягут в основу идеологической дискуссии на федеральной партийной конференции в мае", — отметили в пресс-службе.