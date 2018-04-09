Путин выразил соболезнования в связи с инцидентом в Мюнстере

Наезд грузовика на толпу в Германии (45)

Полицейские рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018

Полицейские рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, выразил соболезнования в связи с инцидентом в Мюнстере, сообщается пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Владимир Путин еще раз выразил соболезнования в связи с трагическим происшествием в Мюнстере 7 апреля", — говорится в сообщении.

Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик. Погибли трое, включая покончившего с собой водителя, 20 пострадали.