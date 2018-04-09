В Госдуме обсудят инициативу Памфиловой об отчете по итогам выборов

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Совет Госдумы в ближайшее время может рассмотреть вопрос об отчете в нижней палате парламента главы ЦИК Эллы Памфиловой по итогам проведения выборов президента РФ, сообщил РИА Новости первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Ранее Памфилова заявила, что готова прийти в Госдуму с докладом по итогам выборов президента РФ, если это будет интересно парламентариям и ее пригласят.
"Это надо обсуждать на Совете Государственной Думы. Вы знаете, что сейчас председатель (ГД Вячеслав Володин – ред.) отсутствует, он находится в командировке. Лидер нашей фракции — тоже. Поэтому я думаю, что мы обсудим ее инициативу в ближайшее время", — сказал Исаев.
На Чукотке уже к полудню в двух селах была зафиксирована стопроцентная явка. При этом здесь в день выборов отмечаются тяжелые погодные условия — метель с порывами ветра до 28 метров в секунду, а в континентальной части морозы до 48 градусов.
На фото: наблюдатели во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
В Крыму голосование организовано на 1206 избирательных участках. Созданы также два специальных участка для голосования: один в районе строительства моста через Керченский пролив, второй — в зале нового терминала аэропорта Симферополь.
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском.
Выборы пройдут даже в космосе. Находящийся на МКС Антон Шкаплеров проголосует с орбиты. Российские космонавты, уже прибывшие на космодром Байконур, проголосуют оттуда, как и сотрудники предприятий, занимающиеся подготовкой к старту "Союза МС-08".
На фото: избиратели в городе Байконур во время выборов президента России, Казахстан. 18 марта 2018
Жителей Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Тува, Хакасия и Алтай привлекли на выборы культурными мероприятиями, спортивными состязаниями и селфи-конкурсами.
На фото: голосование на избирательном участке в Паттайе, Таиланд. 18 марта 2018
Кемеровчан на избирательных участках консультируют медики в рамках акции "Час здоровья". По оценкам властей, эта акция стала самой популярной среди многочисленных мероприятий, которые традиционно проходят в день голосования на избирательных участках.
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 1331 в Екатеринбурге. 18 марта 2018
Более 40 призов ждут участников флешмоба #УчастОК, организованного "Единой Россией" в Республике Алтай в день выборов президента. Чтобы стать участником конкурса, необходимо прийти на избирательный участок и сделать фотографию внутри или на фоне участка.
На фото: избиратели голосуют на выборах президента России на избирательном участке № 8026 в посольстве Российской Федерации в Республике Армении в Ереване.
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