В Госдуме обсудят инициативу Памфиловой об отчете по итогам выборов

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Совет Госдумы в ближайшее время может рассмотреть вопрос об отчете в нижней палате парламента главы ЦИК Эллы Памфиловой по итогам проведения выборов президента РФ, сообщил РИА Новости первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Ранее Памфилова заявила, что готова прийти в Госдуму с докладом по итогам выборов президента РФ, если это будет интересно парламентариям и ее пригласят.

"Это надо обсуждать на Совете Государственной Думы. Вы знаете, что сейчас председатель (ГД Вячеслав Володин – ред.) отсутствует, он находится в командировке. Лидер нашей фракции — тоже. Поэтому я думаю, что мы обсудим ее инициативу в ближайшее время", — сказал Исаев.