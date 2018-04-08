В Госдуме ответили на слова Порошенко об окончании испытаний для Украины

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек в разговоре с RT предположил, что имел в виду украинский президент Петр Порошенко, говоря о том, что самые тяжелые испытания уже позади.

"Порошенко, видимо, свои финансовые победы выдаёт за державное достижение. Не исключаю, что в канун Пасхи президент Украины придумал ещё один способ для обогащения себя и своих сторонников", — заявил Бальбек.

Примечательно, что Порошенко поздравил самого себя, ведь он живет по принципу "государство — это я", добавил депутат.

Украинский лидер в своем видеообращении по случаю Пасхи заявил, что самые тяжелые испытания для страны уже точно позади.

"Воскресение — это победа жизни над смертью, это победа правды над ложью, победа света над тьмой, победа добра над злом Это и наша с вами победа", — отметил Порошенко.