Правительство одобрило законопроекты о работе подразделений иностранных НПО

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Правительство РФ одобрило разработанные Минюстом России проекты федеральных законов, касающихся деятельности структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций (НПО) в России, сообщает в пятницу пресс-служба Минюста России.
"Законопроекты подготовлены в целях установления дополнительных механизмов правового регулирования деятельности структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций, позволяющих своевременно и эффективно реагировать на факты противоправной деятельности иностранных структур на территории РФ", — говорится в релизе ведомства.
Несоответствие этих документов и содержащихся в них сведений Конституции РФ является основаниям для отказа во внесении в реестр сведений о филиалах и представительствах международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций.