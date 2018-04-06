Тверской губернатор укрепляет свои позиции в медиарейтинге глав регионов

ТВЕРЬ, 6 апр — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя улучшил свои позиции в общероссийском медиарейтинге губернаторов, поднявшись с 25 на 22 место по итогам марта, сообщает пресс-служба правительства Тверской области со ссылкой на исследование компании "Медиалогия".

Таким образом, Руденя стабильно удерживает свои позиции в медиарейтинге глав регионов Центрального федерального округа, сохраняя четвертое место вслед за Сергеем Собяниным, Андреем Воробьевым и Алексеем Дюминым.

По мнению экспертов, растущие позиции тверского губернатора объясняются активизацией экономических процессов в конце первого квартала текущего года.

"Тверской вагоностроительный завод получил многомиллиардный заказ на производство электропоездов "Иволга" для Центральной пригородной пассажирской компании. Между Минпромторгом РФ и ЗАО "Хамильтон Стандард — Наука" подписан первый в российском авиастроении специальный инвестиционный контракт. Кроме того, в марте был достигнут комплекс договоренностей губернатора Игоря Рудени о расширении сотрудничества правительства Тверской области с банком ВТБ", — сообщил РИА Новости директор Института экономики и управления Тверского госуниверситета Давид Мамагулашвили.

Заместитель председателя постоянного комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Заксобрания региона Владимир Данилов полагает, что медийная активность Рудени связана с тем, что губернатор рассказал о планах и конкретных практических шагах по реализации инициатив, обозначенных в послании федеральному собранию, — сказал депутат.

"Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что ключевыми приоритетами для Тверской области является увеличение объемов дорожных работ, повышение доступности жилья, развитие здравоохранения, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса. И мы видим, что по этим и ряду других направлений глава региона мобилизует работу областного правительства и муниципалитетов", — сказал РИА Новости депутат.

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