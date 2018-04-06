В ЛДПР оценили почти в 100% шансы Тулеева стать спикером облсовета Кузбасса

КЕМЕРОВО, 6 апр — РИА Новости. Экс-губернатор Аман Тулеев имеет все шансы стать председателем совета народных депутатов Кемеровской области, считает глава фракции ЛДПР в облсовете, заместитель председателя комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Игорь Украинцев.

Тулеев, руководивший регионом более 20 лет, подал в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, большинство из которых дети. Позже он получил вакантный мандат депутата областного совета. В четверг стало известно, что группа депутатов Государственной думы от Кемеровской области обратилась к врио главы региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на пост спикера областного совета депутатов.

"Это (обращение депутатов Госдумы) логично, этого следовало ожидать. Аман Гумирович (Тулеев) хоть и ушел в отставку, люди, которые с ним довольно долго были и работали, в том числе те, кто сейчас занимает должности разного уровня, включая федеральные, хотят поддержать его начинание", — сказал РИА Новости Украинцев.

По его мнению, письмо от депутатов Госдумы с просьбой выдвинуть экс-губернатора на пост спикера облсовета "не последнее".

"Начинается кампания по поддержке Тулеева. А его шансы стать председателем облсовета близки к 100%. Достаточно много людей морально зависят и ориентируются на него. Думаю, вряд ли федеральный центр будет вмешиваться и высказываться по этому поводу. Уверен, что все состоится", — считает глава фракции ЛДПР.

Украинцев уточнил, что на ближайшие дни внеочередных сессий областного парламента не запланировано. В пресс-службе облсовета РИА Новости ранее сообщили, что очередное заседание назначено на 18 апреля.

В данный момент совет народных депутатов Кемеровской области возглавляет Алексей Синицын. Новый состав регионального парламента предстоит избрать в сентябре, одновременно с выборами губернатора.