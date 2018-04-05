В Госдуме просят поддержать выдвижение Тулеева на пост спикера облсовета

КЕМЕРОВО, 5 апр – РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от Кемеровской области обратилась к врио главы региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение экс-губернатора Амана Тулеева на пост спикера областного совета депутатов.

"Уверены, что его многолетний опыт работы, в том числе в законодательной власти, общепризнанный авторитет мудрого политика, доскональное знание особенностей области, умение принимать нестандартные грамотные решения в сложных ситуациях, будут и в дальнейшем полезны нашему региону", —говорится в заявлении, размещенном на странице депутата Антона Горелкина в социальной сети "ВКонтакте".

Помимо него под обращением подписались парламентарии от "Единой России" Евгений Косяненко, Александр Максимов, Татьяна Алексеева, Дмитрий Исламов, Владимир Мельник, Александр Фокин и Павел Федяев.

Они напомнили, что Тулеев возглавил регион в непростой период, когда во многих городах проходили шахтерские митинги и существовали другие социально-экономические проблемы. По словам депутатов, под руководством Тулеева удалось преодолеть кризис и взять курс на модернизацию промышленности.

"За эти годы Кузбасс стал одним из развитых индустриальных регионов России… Создана уникальная система социальной поддержки, которая охватывает все слои населения, — это и кузбасская пенсия, бесплатные проезд, лечение, льготы на услуги ЖКХ для старшего поколения, именные стипендии, гранты и премии, целевые субсидии для талантливых студентов и школьников, льготные ипотечные кредиты для молодых семей, меры поддержки для развития подсобных хозяйств", — пишут парламентарии.

По их словам, Тулеев — человек, который искренне болеет за Кузбасс и неравнодушен к судьбе каждого жителя.

Аман Тулеев, руководивший Кемеровской областью более 20 лет, подал в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, большинство из которых дети. Позже он получил мандат депутата Кемеровского областного совета.