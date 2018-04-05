Путин назначил нового посла в Израиле

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Викторова новым послом России в Израиле, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

"Назначить Викторова Анатолия Дмитриевича чрезвычайным и полномочным полом РФ в Государстве Израиль", — говорится в тексте указа.

Другим своим указом Путин освободил от этих обязанностей Александра Шеина.

Согласно информации на сайте МИД РФ, Викторов ранее занимал должность директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека (ДГПЧ) российского внешнеполитического ведомства.