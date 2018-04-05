МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не поддержал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского об оценке работы губернаторов по записям видеокамер и улыбкам местных жителей, так как это не отражает реальное состояние дел в экономике региона.

"Дайте указание, веб-камеры стоят по всей стране, если хотите определить, хорошо ли работает губернатор, нужно делать снимки — 85 субъектов. Допустим, на завтра, 6 апреля, идут на работу… Посмотрите, где самые радостные лица, вот там хороший губернатор, а где самые мрачные, недовольные, раздраженные, злые — это самая лучшая оценка работы губернатора и мэра. Не нужны отчеты фальшивые, не нужны эти цифры, полно этих цифр… Пускай будет цифровая социология, пусть вам покажут, а то камеры работают только на уголовный розыск, пусть они на вас работают, чтобы вы видели, чего хотят наши граждане", — сказал Жириновский на заседании Госсовета.

"Думаю, что если мы такие критерии введем, завтра все будут улыбаться, но вряд ли это отразит реальное состояние дел в экономике региона. Но за ваше предложение спасибо", — отреагировал Путин.