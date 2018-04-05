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Политика

КПРФ примет участие в выборах губернатора Новосибирской области

08:2305.04.2018
(обновлено: 08:28 05.04.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМэр Новосибирска Анатолий Локоть у своего рабочего кабинета в мэрии НовосибирскаМэр Новосибирска Анатолий Локоть у своего рабочего кабинета в мэрии Новосибирска
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 5 апр – РИА Новости. КПРФ примет участие в выборах губернатора Новосибирской области, однако конкретный кандидат еще обсуждается, заявил мэр Новосибирска, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть.

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время церемонии представления правительству. 9 октября 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Назначение врио главы Новосибирской области стало для Травникова сюрпризом

"Еще не наступил момент. Идет обсуждение, в том числе и в КПРФ идет мозговой штурм в партийной организации. Во время отчетно-выборной кампании будет обсуждаться в том числе и вопрос нашего партийного участия в выборах губернатора. То, что оно будет, абсолютно уверен. У нас есть система своих взглядов, в какую сторону надо двигаться", — заявил Локоть, отвечая на вопрос журналистов о его планах на участие в выборах.

Глава Новосибирска отметил, что его внутренние пожелания на этот счет "могут быть разные".

"У меня четыре года опыта работы во главе крупнейшего муниципалитета России. Сегодня я постарался поделиться этим опытом и задать тон серьезному обсуждению стратегии развития Новосибирска как не вырванного муниципалитета из территории, а как драйвера развития территории Новосибирской области", — сказал он о своем выступлении на форуме "Городские технологии", где представил свое видение стратегии развития Новосибирска до 2030 года.

"Мое сегодняшнее выступление – заявка на то, чтобы в комплексе, в том числе с новосибирским правительством, принимать необходимые решения, потому что по многим вопросам, о которых я сказал, требуется решение на уровне субъекта. А кто где сядет, я имею в виду кресла, время покажет", — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин и Андрей Травников во время встречи. 6 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Перемены в Новосибирской области: врио губернатора назначен "варяг"

Президент РФ Владимир Путин 6 октября освободил Владимира Городецкого от должности губернатора Новосибирской области, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности главы региона. Досрочные выборы губернатора состоятся в сентябре 2018 года. В конце марта врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников сказал журналистам, что "несколько позже" озвучит решение о своем участии в сентябрьских выборах главы региона.

Как о наиболее возможном и реальном участнике губернаторских выборов в регионе давно говорили о мэре Новосибирска Анатолии Локте. Ранее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил ряду СМИ, что только Локоть сможет составить конкуренцию назначенному президентом врио губернатора. В конце марта этого года председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил о поддержке Локтя на губернаторских выборах. Сам глава Новосибирска неоднократно сообщал журналистам, что пока не принял решения об участии в выборах и что многое будет зависеть от позиции КПРФ.

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