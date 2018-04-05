НОВОСИБИРСК, 5 апр – РИА Новости. КПРФ примет участие в выборах губернатора Новосибирской области, однако конкретный кандидат еще обсуждается, заявил мэр Новосибирска, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть.

"Еще не наступил момент. Идет обсуждение, в том числе и в КПРФ идет мозговой штурм в партийной организации. Во время отчетно-выборной кампании будет обсуждаться в том числе и вопрос нашего партийного участия в выборах губернатора. То, что оно будет, абсолютно уверен. У нас есть система своих взглядов, в какую сторону надо двигаться", — заявил Локоть, отвечая на вопрос журналистов о его планах на участие в выборах.

Глава Новосибирска отметил, что его внутренние пожелания на этот счет "могут быть разные".

"У меня четыре года опыта работы во главе крупнейшего муниципалитета России. Сегодня я постарался поделиться этим опытом и задать тон серьезному обсуждению стратегии развития Новосибирска как не вырванного муниципалитета из территории, а как драйвера развития территории Новосибирской области", — сказал он о своем выступлении на форуме "Городские технологии", где представил свое видение стратегии развития Новосибирска до 2030 года.

"Мое сегодняшнее выступление – заявка на то, чтобы в комплексе, в том числе с новосибирским правительством, принимать необходимые решения, потому что по многим вопросам, о которых я сказал, требуется решение на уровне субъекта. А кто где сядет, я имею в виду кресла, время покажет", — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 6 октября освободил Владимира Городецкого от должности губернатора Новосибирской области, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности главы региона. Досрочные выборы губернатора состоятся в сентябре 2018 года. В конце марта врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников сказал журналистам, что "несколько позже" озвучит решение о своем участии в сентябрьских выборах главы региона.

Как о наиболее возможном и реальном участнике губернаторских выборов в регионе давно говорили о мэре Новосибирска Анатолии Локте. Ранее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил ряду СМИ, что только Локоть сможет составить конкуренцию назначенному президентом врио губернатора. В конце марта этого года председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил о поддержке Локтя на губернаторских выборах. Сам глава Новосибирска неоднократно сообщал журналистам, что пока не принял решения об участии в выборах и что многое будет зависеть от позиции КПРФ.