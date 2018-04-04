Президент РФ Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Рухани по итогам встречи в Анкаре. 4 апреля 2018

Президент РФ Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Рухани по итогам встречи в Анкаре. 4 апреля 2018

АНКАРА, 4 апр — РИА Новости. Россия не ждет извинений от Лондона, но рассчитывает на торжество здравого смысла, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы ничего не ждем, мы ждем, что здравый смысл в конце концов восторжествует, и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем за последнее время",- сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита РФ-Иран-Турция в Анкаре.

Как заявил российский лидер, "это касается не только дела покушения на Скрипаля, это касается и всех других аспектов международных отношений".

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.