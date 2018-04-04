РФ применит принцип взаимности в вопросе выдачи виз новым дипломатам США

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия будет руководствоваться принципом взаимности в вопросе выдачи виз американским дипломатам, направляемых в РФ для замены ранее высланных, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы действуем на основе взаимности. Визовые вопросы рассматриваются согласно договоренностям, оформленным в соответствующих соглашениях, протоколах. Мы не можем американцам ничего обещать с точки зрения предоставления им какого-то карт-бланша, потому что мы имеем, к сожалению, довольно негативный опыт рассмотрения Вашингтоном визовых запросов на заполнение вакансий в российских загранучреждениях в США после предыдущих волн высылок американцами наших дипломатов", — заявил Рябков журналистам.

"Мы исходим из того, что американцы должны проявить максимум внимания и позитивного отношения к нашим заявкам, тогда они вполне могут рассчитывать на то, что мы ответим аналогичным образом", — добавил он.