У России есть инструменты, как призвать Британию к ответу, заявил Лукашевич

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. У РФ достаточно инструментов, чтобы призвать Великобританию к ответу в связи с обвинениями в адрес Москвы по делу Скрипаля, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Доклад лаборатории Портон-Дауна, они сами признали, что опередить страну невозможно. Значит, нужно это обсуждать в рамках конвенционных норм и механизмов, которые предписаны конвенцией. Если мы отходим от международно-правовых норм и начинаем просто голые обвинения, то это приведёт к очень серьезным последствиям, не только (в плане) двусторонних отношений, которые уже ниже плинтуса упали, но и испортит отношения в широком масштабе. Поэтому если мы хотим получить ясность, а мы хотим, хотим доказать, что мы правы, что это провокация", — добавил он.