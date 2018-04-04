Борьба с "российской угрозой" стала для США идеей фикс, заявил Нарышкин

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Борьба с "российской угрозой" стала идеей фикс для Вашингтона, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

"Превратившись, по сути, в ретроградов и не будучи способны навести порядок, что называется, у себя дома, США и их союзники стремятся остановить или хотя бы затормозить объективную трансформацию глобального мироустройства. Не удивительно, что основным объектом для их нападок становится Россия, которую они рассматривают как один из главных локомотивов происходящих перемен в мире. Борьба с несуществующей так называемой "российской угрозой" стала настоящей идеей фикс в политике Вашингтона", — сказал он.