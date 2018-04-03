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Политика

Экс-губернатор Тулеев остается на политическом поле Кузбасса

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Главное за 3 апреля 2018 года (8)
19:2003.04.2018
(обновлено: 19:31 03.04.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевГубернатор Кемеровской области Аман ТулеевГубернатор Кемеровской области Аман Тулеев
© РИА Новости / Александр Кряжев

КЕМЕРОВО, 3 апр – РИА Новости. Ушедший в воскресенье в отставку экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев во вторник вновь заявил о своих политических амбициях, получив мандат депутата Кемеровского областного совета. Опрошенные РИА Новости эксперты не исключают разные варианты развития событий, включая его последующий переход в Совет Федерации.

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Тулеев может войти в два комитета кемеровского облсовета, сообщил депутат

Аман Тулеев, руководивший Кемеровской областью более 20 лет, в воскресенье подал в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, большинство из которых дети. Практически сразу в анонимных Telegram-каналах появилась информация, что Тулеев может занять место председателя облсовета, последние выборы в который прошли в 2013 году. Тулеев тогда возглавлял список по единому избирательному округу от регионального отделения партии "Единая Россия" и по итогам голосования получил депутатский мандат, однако отказался от него и продолжил работать на посту губернатора. После распределения мандатов состав облсовета был укомплектован и приступил к работе.

В 2016 году член парламента Кузбасса Ван Вай-Чен досрочно сложил депутатские полномочия, его мандат оказался вакантным, однако в едином партийном списке единороссов на тот момент остался только губернатор. После ухода в отставку Тулеев получил право занять свободное место в облсовете.

Вакантный мандат

Во вторник стало известно, что облизбирком передал Тулееву вакантный мандат Ван Вай-Чена.

Аман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Тулеев не планировал возглавить парламент Кемеровской области‍

"Сегодня на заседании избирательной комиссии Кемеровской области такой вопрос был рассмотрен. Вакантный мандат депутата облсовета народных депутатов был передан зарегистрированному кандидату из единого списка кандидатов, выдвинутого Кемеровским региональным отделением партии "Единая Россия", Тулееву Амангельды Молдагазыевичу", — сказал РИА Новости представитель Кемеровского облизбиркома.

По его словам, согласно официальной процедуре, после того, как Тулеев оставил губернаторское кресло, облизбирком уведомил его, как зарегистрированного ранее кандидата в депутаты, о наличии мандата.

"Он согласился, так как теперь (уйдя с должности губернатора — ред.) не имеет ограничений, предусмотренных законодательством. После его согласия избирком принял соответствующее постановление и вручил Тулееву мандат", — пояснил представитель избирательной комиссии.

Руководитель фракции "Справедливой России" в облсовете Владимир Волчек рассказал РИА Новости, что Ван Вай-Чен в 2016 году сложил мандат добровольно.

Аман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Он добровольно сам написал заявление: прошу освободить меня от функции депутата Совета народных депутатов Кемеровской области. Он на сессии не выступал, написал просто заявление и все. Он не первый и не единственный, ничего тут удивительного нет", — сказал Волчек.

Глава фракции ЛДПР в Кемеровском облсовете Игорь Украинцев считает, что основной причиной сложения Вай-Ченом депутатских полномочий стали проблемы со здоровьем.

"Депутат (Ван Вай-Чен — ред.) очень возрастной. У него, насколько я знаю, в прошлом году периодически возникали проблемы со здоровьем, из-за которых он даже сессии областного совета мог не всегда посещать, к сожалению. Накопленные проблемы, в том числе со здоровьем, послужили тому, что он сложил мандат", — рассказал Украинцев РИА Новости.

Политические перспективы

Останется ли экс-губернатор Тулеев рядовым депутатом или займет более высокую должность, пока не ясно. Опрошенные РИА Новости эксперты не пришли к единому мнению в оценке его политических перспектив.

Аман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Яна Лапикова
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"Сейчас сценарии, я уверен, подразумеваются разные. Абсолютно ожидаемо, что Аман Гумирович с политического поля Кузбасса никуда не уйдет, более того, он займет какую-то другую роль, не менее важную для Кемеровской области", — считает Украинцев.

По его словам, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" — неприятная страница не только в жизни Кузбасса, но и в жизни Тулеева, но это не отменяет его колоссальный опыт и знания.

"Поэтому депутатский мандат, я вас уверяю, это не предел. Я уверен, что Аман Гумирович либо внутри Совета народных депутатов займет серьезную должность и роль, либо такой сценарий, который вы озвучивали (должность члена Совета Федерации — ред.)", — добавил политик.

При этом осведомленный источник сообщил РИА Новости, что амбиций возглавить облсовет у Тулеева, скорее всего, нет.

"Разговоров про это нет, данных таких нет. В облсовете было два вакантных мандата уже давно, Тулееву действительно вручили один из них", — сказал собеседник агентства.

Сделал все, что мог – губернатор Кемеровской области Тулеев заявил об отставке
© Ruptly
Губернатор Кемеровской области подал в отставку

Волчек в свою очередь напомнил, что Тулеев как депутат может войти в два комитета облсовета по своему желанию, написав соответствующее заявление.

Комментируя появившуюся информацию о возможном назначении Тулеева в Совет Федерации, Волчек отметил, что членом верхней палаты российского парламента может стать человек, который является депутатом любого уровня, но комментировать возможные перспективы перехода Тулеева в Совфед отказался.

"Не могу комментировать эти вещи. Выборы у нас в сентябре, а Шатиров (Сергей Шатиров, член Совфеда от исполнительного органа власти Кузбасса — ред.) должен доработать до конца срока, если не подаст заявление", — пояснил глава фракции.

Волчек рассказал, что, по регламенту, после того, как избирком передал Тулееву мандат, его должны представить на сессии облсовета, вручить удостоверение, а Тулеев со своей стороны должен принести присягу. Очередная сессия должна состояться во второй половине апреля, но депутаты не исключили, что может быть назначено внеочередное заседание.

"Я почти уверен, что в самое ближайшее время мы узнаем, чем займется Аман Гумирович", — сказал РИА Новости Украинцев.

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