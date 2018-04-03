МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Нынешний кризис в отношениях России и стран Запада схож с началом холодной войны, когда гонка вооружений ничем не была ограничена, а не с ее этапом в 70-е годы, когда действовали средства контроля, заявил директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По мнению Кортунова, в отличие от времен холодной войны и политики, и общественность менее серьезно относятся к угрозе применения ядерного оружия.

"Сейчас я вижу очень легкомысленное, облегчённое отношение к этой проблеме. Мне кажется, это очень опасно", — заявил Кортунов, выступая на пленарной дискуссии в Академии наук РАН.

"Это не холодная война 70-х, когда уже были соглашения об ограничении вооружений, структура контроля, верификации, понятные правила игры.Это холодная война 50-х, когда не было красных линий, когда каждая из сторон не знала, что другая готова сделать, когда гонка вооружений ничем не была ограничена", — заявил Кортунов.

Он отметил, что, по его мнению, в ближайшее время есть надежды на восстановление отношений и сотрудничество скорее с европейскими странами, чем с США.