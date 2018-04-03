Песков назвал отказ от прямых выборов мэра прерогативой местных властей

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Кремле не считают возможным вмешиваться в ситуацию с отказом Екатеринбурга от прямых выборов мэра: это прерогатива местных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это целиком и полностью прерогатива местного регионального законодательного собрания, поэтому мы не можем ни вмешиваться, ни комментировать", — рассказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, был ли федеральный центр в курсе законопроекта об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга и "поддерживает ли Кремль вектор на сворачивание демократических процедур".

Законодательное собрание Свердловской области во вторник приняло в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Как сообщалось ранее, законопроект предполагает, что главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией. Это предложение внес губернатор региона Евгений Куйвашев.