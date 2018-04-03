У России есть позитивная программа в отношениях с США, заявили в МИД

НЕСМОТРЯ НА ВСЕ СЛОЖНОСТИ, У РФ ЕСТЬ ПОЗИТИВНАЯ ПРОГРАММА В ОТНОШЕНИЯХ С США, ЭТО КАСАЕТСЯ ОБЩИХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ — ЗАМГЛАВЫ МИД ГРУШКО

РИА НОВОСТИ