Госдума предложила ввести санкции против Латвии

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Госдума приняла заявление о недопустимости запрета Латвией обучения на языках национальных меньшинств в школе.

Парламентарии предложили ввести против Риги санкции.

Как подчеркнули депутаты, действия латвийских властей нарушают права русскоязычных граждан и должны повлечь ограничения, предусмотренные законом "О специальных экономических мерах".

В качестве таких мер закон предполагает частичный или полный запрет финансовых операций, изменение таможенных пошлин, ограничение туризма, прекращение или приостановление международных торговых договоров и иных внешнеэкономических соглашений.

Парламентарии также отметили, что Латвия, являясь членом Европейского союза и Совета Европы, нарушает принципы, которые соблюдают большинство цивилизованных стран.

Как говорится в заявлении, власти Латвии действуют наперекор взаимному уважению, пониманию и сотрудничеству между людьми, проживающими на территории государства, независимо от их этнической, культурной, языковой принадлежности.

Депутаты предложили направить заявление в правительство, ООН, парламентские ассамблеи ОДКБ и ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также в парламенты стран Совета Европы и сейм Латвии.

Поправки в закон об образовании

Накануне президент Латвии Раймондс Вейонис подписал закон о переводе школ на латышский язык обучения. Среднее образование в стране теперь можно будет получить только на государственном языке. Соответствующие поправки внесли в закон об образовании.

Предполагается, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021-го. Дошкольное обучение будет билингвальным, а в начальной школе с первого по шестой класс будут доступны три модели двуязычного обучения. С седьмого по девятый класс 80 процентов предметов станут преподавать на государственном языке страны, а с десятого по двенадцатый класс обучение будет идти только на латышском языке.

При этом абсолютное большинство школ нацменьшинств — с русским языком обучения, в стране регулярно проходят митинги против их перевода на латышский.

В Латвии живут чуть менее двух миллионов человек, из них около сорока процентов — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.