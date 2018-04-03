МИД назвал неприемлемым использование терроризма в политических целях

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Использование террористов и экстремистов в политических целях, для вмешательства в дела других стран неприемлемо, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
По его словам, именно в этой "в корне ошибочной политике потакания террористам и экстремистам в значительной мере лежат причины нынешнего хаоса на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки".
Сыромолотов отметил, что РФ "никак не устраивает упрямо продвигаемая на международной арене западная концепция предупреждения насильственного экстремизма".
"В ряде сценариев эта концепция допускает произвольное иностранное вмешательство во внутренние дела суверенных государств и ложно утверждает, например, что действия террористов и экстремистов якобы порождаются в основном репрессиями авторитарных режимов. Последнее, по сути, тождественно оправданию терроризма и экстремизма", — заключил замминистра