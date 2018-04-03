Москва не будет прерывать работу с ЕС по антитеррору из-за "дела Скрипаля"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Прерывать сотрудничество между Россией и Евросоюзом по контртерроризму из-за "дела Скрипаля" никто не собирается, но атмосфера осложняется, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"На атмосферу влияет, конечно. Но сотрудничество прерывать никто пока не собирается. И по Сирии в том числе идет сотрудничество, и с США по Сирии по военной линии (идет). Но атмосфера осложняется, причем очень здорово, она не добавляет, скажем так, положительных эмоций", — сказал Сыромолотов, отвечая на вопрос, как осложнение отношений с западными странами повлияет на сотрудничество в области противодействия терроризму.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов.