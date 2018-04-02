Муниципальным депутатам могут разрешить участие в заседаниях по видеосвязи

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Депутаты думы Чукотского автономного округа внесли в ГД законопроект, позволяющий муниципальным депутатам голосовать на заседаниях в режиме аудио- или видеоконференции, а также посредством заполнения депутатом листа голосования и передачи его в представительный орган в день голосования любым доступным видом связи, свидетельствуют данные электронной базы парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается предусмотреть "возможность считать заседания представительного органа муниципального района правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов, но при этом обеспечена возможность для голосования не присутствующего на заседании депутата путем применения систем видеоконференц-связи, в режиме аудиоконференции или заполнения депутатом листа голосования и передачи заполненного листа голосования в представительный орган в день голосования любым доступным видом связи".

При этом предлагается учесть, что число депутатов, присутствующих на заседании, вместе с количеством депутатов, голосующих с применением систем видеоконференц-связи, в режиме аудиоконференции или заполнения депутатом листа голосования, должно составлять не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.