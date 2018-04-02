Муниципальным депутатам могут разрешить участие в заседаниях по видеосвязи

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Депутаты думы Чукотского автономного округа внесли в ГД законопроект, позволяющий муниципальным депутатам голосовать на заседаниях в режиме аудио- или видеоконференции, а также посредством заполнения депутатом листа голосования и передачи его в представительный орган в день голосования любым доступным видом связи, свидетельствуют данные электронной базы парламента.
При этом предлагается учесть, что число депутатов, присутствующих на заседании, вместе с количеством депутатов, голосующих с применением систем видеоконференц-связи, в режиме аудиоконференции или заполнения депутатом листа голосования, должно составлять не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.