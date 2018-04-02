Депутат: Медведев пообещал встречи с фракциями и при новом правительстве

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник на встрече с КПРФ сообщил, что подобные совещания с фракциями будут практиковаться и дальше, вне зависимости от состава нового правительства, заявил один из участников мероприятия, депутат фракции КПРФ в Госдуме Николай Харитонов.
"Он (Медведев) сказал, что это совещание не первое и не последнее, а будет практиковаться независимо от того, какое будет новое правительство", — заявил РИА Новости Харитонов.
На 11 апреля запланировано выступление премьера в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. На прошлой неделе Медведев начал серию консультаций с представителями думских фракций в преддверии отчета. Двадцать восьмого марта он провел первую встречу с представителями фракции ЛДПР, на 4 апреля запланирована консультация с депутатами "Справедливой России", а 6 апреля — "Единой России".