Депутат: по итогам встречи с КПРФ Медведев даст поручение по аграрной теме

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам встречи с фракцией КПРФ даст протокольное поручение ответственным ведомствам по вопросам, связанным с развитием аграрного сектора, заявил РИА Новости один из участников мероприятия, депутат фракции КПРФ в Госдуме Николай Харитонов.
"Он (Медведев) потом подвел итог и сказал, что эта наша встреча будет облечена в протокольное поручение ответственным ведомствам", — отметил Харитонов.
По его словам, стороны обсуждали развитие агропромышленного комплекса.
На 11 апреля запланировано выступление премьера в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. На прошлой неделе Медведев начал серию консультаций с представителями думских фракций в преддверии отчета. Двадцать восьмого марта он провел первую встречу с представителями фракции ЛДПР, на 4 апреля запланирована консультация с депутатами "Справедливой России", а 6 апреля — "Единой России".