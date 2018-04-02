Володин рассказал, когда ГД рассмотрит антикоррупционные проекты президента

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным проекты о противодействии коррупции в понедельник направлены в профильные комитеты и в ближайшее время будут подготовлены для рассмотрения на пленарном заседании Госдумы, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
По его словам, законодательные инициативы президента — очередной шаг в последовательной борьбе с коррупцией. Спикер ГД также подчеркнул, что "меры по борьбе с коррупцией, которые были приняты ранее, показали эффективность". По мнению Володина, большая открытость органов власти, прозрачность информации, связанной с их деятельностью, существенно повысили качество услуг, оказываемых населению.
Путин ранее внес в ГД пакет проектов, которыми предусматривается, что руководители государственных корпораций и государственных внебюджетных фондов смогут получать справки по счетам физических и юридических лиц для проверки достоверности сведений о доходах и расходах.
Кроме того, уточняется и порядок участия государственных и муниципальных служащих, а также лиц, замещающих указанные должности, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями от имени РФ, регионов или муниципальных образований.