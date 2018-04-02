В Белом доме подтвердили сообщения о подготовке встречи Трампа и Путина

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсуждал с Владимиром Путиным несколько возможных мест встречи, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Как подтвердил сам президент (Трамп) 20 марта через несколько часов после телефонного звонка с президентом Путиным, они обсудили двустороннюю встречу "в не столь отдаленном будущем" и ряд возможных мест, включая Белый дом. На данный момент нам к этому нечего добавить", — заявила Сандерс.

Разговор Путина и Трампа состоялся 20 марта. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главы государств обсуждали урегулирование в Сирии и конфликт в Донбассе. Кроме того, была затронута тема возможного саммита США и КНДР.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Трамп во время телефонной беседы предложил организовать двусторонний саммит и в качестве возможного места проведения назвал Вашингтон.

В то же время Ушаков отметил, что после разговора последовал очередной виток ухудшения двусторонних отношений: США выслали 60 российских дипломатов и закрыли консульство России в Сиэтле. Москва ответила "зеркально", объявив персона нон грата 60 дипломатов США. Кроме того, МИД отозвал отозвал разрешение на работу американского генконсульства в Санкт-Петербурге.