Сурайкин планирует стать кандидатом на пост мэра Москвы

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты России, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин заявил РИА Новости, что хотел бы выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы.

"Безусловно, я москвич и пять лет назад я выдвигался, поэтому это мой родной город, конечно, хотелось бы побороться за его будущее счастье. Вопрос моего участия будет решать пленум, политбюро ближе к ситуации", — сказал Сурайкин РИА Новости.

Политик отметил, что партия однозначно выдвинет кандидата в Москве.

"В Москве будем однозначно, а вот соберем ли мы муниципальный фильтр, конечно, пока не известно. Потому что мы сейчас смотрим ситуацию, ведем переговоры с муниципальными депутатами, но, естественно, по крайней мере, на первом этапе мы точно кандидата от партии выдвинем", — добавил Сурайкин.

Ранее он говорил РИА Новости, что "Коммунисты России" подведут итоги президентских выборов и утвердят проекты списков кандидатов на осенние выборы 2018 года на пленуме Центрального комитета 20 мая.

Лидер "Коммунистов России" участвовал в президентских выборах, которые прошли 18 марта. Победу на них одержал Владимир Путин, получивший более 76% голосов избирателей. Сурайкин занял пятое место среди шести кандидатов, набрав 0,68% голосов избирателей.