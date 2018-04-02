Полпред Меняйло считает, что говорить об участии Цивилева в выборах рано

КЕМЕРОВО, 2 апр — РИА Новости. Полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло считает преждевременными разговоры о возможном участии врио кемеровского губернатора Сергея Цивилева в предстоящих осенью выборах главы региона.
Сам Цивилев добавил, что регион переживает "непростое время". Своими основными задачами он назвал помощь семьям родственников, принятие мер, чтобы трагедия не повторилась.
"Следующая задача — вникнуть во все нюансы Кузбасса, детально ознакомиться со всеми планами, а здесь очень хорошие планы по развитию Кузбасса. Мы хотим эти планы обобщить и предложить программу по развитию Кузбасса", — отметил врио губернатора. "Во всем нужно детально разобраться, прежде чем давать какие-то комментарии (о выборах)", — добавил он.
Цивилев назначен врио главы Кузбасса в воскресенье в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в торговом центре. До этого Цивилев менее месяца занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших за 100 лет.