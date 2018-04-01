Россия направила в ОЗХО список вопросов по "делу Скрипаля"

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Архивное фото

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Архивное фото

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Москва направила в ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с "делом Скрипалей", сообщается на сайте МИД России.

Внешнеполитическое ведомство, в частности, интересует, какие сведения Лондон передает техническому секретариату организации, а также поступает ли в ОЗХО информация о том, как идет национальное расследование инцидента.

Кроме того, в Москве хотят узнать, намерен ли техсекретариат поделиться с исполкомом организации, в который входит и Россия, информацией, которую получил от британской стороны.

"Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу "новичок" по западной классификации?" — следует из еще одного вопроса.

Российская сторона также просит разъяснить, какие эксперты выезжали на место инцидента, в каких лабораториях будет проходить анализ проб и соответствовала ли процедура сбора доказательств основополагающим принципам организации.

Инцидент в Солсбери

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Власти Британии бездоказательно утверждают, что экс-агента отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР химоружия с таким наименованием не существовало, а для обозначения токсинов использовали цифры.

В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина. Еще несколько европейских столиц вызвали послов для консультаций. В совокупности диппредставительства покинут более 150 сотрудников МИД.

Россия "зеркально" ответила на недружественную акцию Запада и объявила персонами нон грата аналогичное количество иностранных дипломатов. Кроме того, МИД отозвал разрешение на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге.