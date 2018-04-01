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Политика

Врио главы Кузбасса выступил с видеообращением и дал первые поручения

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Главное за 1 апреля 2018 года (7)
19:0301.04.2018
(обновлено: 01:42 02.04.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМитинг в память о жертвах пожара в ТЦ Зимняя вишня на площади Советов у здания администрации в Кемерово. 27 марта 2018Митинг в память о жертвах пожара в ТЦ Зимняя вишня на площади Советов у здания администрации в Кемерово. 27 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 1 апр – РИА Новости. Сергей Цивилев, назначенный в воскресенье временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области, пообещал сделать все возможное для будущего региона и быть в постоянном диалоге с жителями.

Аман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Аман Тулеев сложил с себя полномочия губернатора Кемеровской области

Политологи уверены, что данное назначение говорит о том, что именно Цивилев будет участвовать в выборах главы Кузбасса в сентябре, но шансы его оценивают неоднозначно.

Прощальный поклон

Глава Кузбасса Аман Тулеев после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, в воскресенье подал в отставку. Он выступил с видеообращением к жителям региона, в котором заявил, что считает для себя это решение осознанным и единственно верным, так как "с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя".

Тулеев напомнил, что вместе с жителями региона прошел большой жизненный путь — "от Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, до Кузбасса созидающего и опоры нашего государства".

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Путин поблагодарил Тулеева за работу

Президент России Владимир Путин принял отставку Тулеева. Он позвонил ему в воскресенье и поблагодарил за многолетнюю работу.

Первые обещания

Временно исполняющим обязанности до выборов главы региона, которые пройдут в сентябре, назначен вице-губернатор Цивилев. Должность заместителя губернатора он занял менее месяца назад. До этого Цивилев возглавлял базирующуюся в Якутии угольную компанию "Колмар".

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло официально представит Цивилева в новом качестве в понедельник.

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Сделал все, что мог – губернатор Кемеровской области Тулеев заявил об отставке

Новый врио главы региона уже выступил с видеообращением к кузбассовцам. Он пообещал, что виновные в трагедии в Кемерово понесут строжайшее наказание. Цивилев добавил, что "следствию будет предоставлена вся информация, чтобы покарать виновных", "никто не будет выгорожен или спрятан".

"Я хочу заверить всех вас, каждого жителя Кемеровской области, что реализую все инициативы и решения по развитию региона, а мы вместе с вами определим, что в первую очередь и в долгосрочной перспективе нужно сделать для будущего Кузбасса", — сказал он в обращении.

В воскресенье Цивилев также провел первое после назначения совещание, где дал поручение выполнить все договоренности, которые были даны на личных встречах Тулеева с семьями погибших. Как отметила пресс-служба администрации региона, Цивилев встретится с семьями, которые еще не были на встречах у Тулеева.

Сергей Цивилев и Владимир Чернов общаются с участниками митинга в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня. 27 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Биография Сергея Цивилева

Он также предложил создать детский технопарк на месте торгового центра, где произошел пожар. В интернете уже запущено голосование, где кемеровчане могут предложить свой вариант благоустройства территории комплекса. Большинство жителей города пока проголосовали за создание парка с именными деревьями и небольшим мемориалом.

Шансы Цивилева

Выборы губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября в единый день голосования. Опрошенные РИА Новости эксперты неоднозначно оценили шансы Цивилева на победу на предстоящих выборах – в случае, если он захочет принять в них участие.

По мнению руководителя фракции "Справедливой России" в совете народных депутатов Кемеровской области Владимира Волчека, "шансы у Цивилева реальные, хорошие, учитывая то доверие, которым пользуются президент (РФ) и Тулеев".

Сотрудники МЧС у здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© Фото : МЧС по Кемеровской области
Цивилев предложил создать детский технопарк на территории кемеровского ТЦ

"Полгода работы — выборы у нас в сентябре будут, ясно уже сейчас — поэтому все зависит от него: как он будет работать. Но, я думаю, он человек умный. Если судить по биографии, должен сработать", — сказал Волчек, отвечая на вопрос о перспективах Цивилева победить на губернаторских выборах.

Профессор Кемеровского государственного университета Александр Коновалов, в свою очередь, не считает шансы Цивилева на победу на предстоящих выборах 100-процентными.

"Это абсолютно новый человек, не воспринимаемый целыми слоями населения. На юге области, особенно в Новокузнецке, сильно были обеспокоены тем, что он — представитель холдинга, который занимается открытыми горными работами, потому что по этому поводу много митингов, протестов. Вряд ли Цивилев сможет получить поддержку, какую имел Тулеев", — сказал политолог.

Он пояснил, что Кузбасс привык, что на выборах губернатора лицо, претендующее на эту должность, получает 90-95% голосов. Эксперт считает, что Цивилев даже при наличии определенного временного интервала не сумеет получить тот уровень поддержки, если он еще пойдет на выборы.

Сергей Цивилев и Владимир Чернов общаются с участниками митинга в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Цивилев поручил выполнить обещания, данные Тулеевым семьям жертв пожара

По его мнению, вопрос сейчас заключается в том, насколько Цивилев сумеет консолидировать общественно-политическую элиту региона, группы интересов.

"Сумеет ли он показать свое политическое мастерство? Потому что после Тулеева очень сложно управлять Кузбассом … Вряд ли он успел за три недели сработаться с командой Тулеева. Понятно, что в Кузбасс сейчас будут перемещаться варяги на разные должности. Эта ситуация неустойчивости для нашей политической элиты может привести к целому ряду конфликтов, в том числе между исполнительной и законодательной власти. Депутатский корпус действующего созыва 100-процентно тулеевский. Будет интересно наблюдать, насколько они сумеют с Цивилевым сработаться", — считает эксперт.

Подобного мнения придерживается председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

"Кемеровская область — это особый регион. Там надо заслужить уважение и доверие, вместе с населением не один пуд соли съесть. Хотя Тулеев немало сделал, когда пришел в качестве губернатора", — сказал собеседник агентства.

При этом опрошенные РИА Новости политологи сошлись во мнении, что назначение Цивилева на должность врио главы региона свидетельствует о том, что, скорее всего, именно он пойдет на выборы.

Пожар в торговом центре в Кемерово
© РИА Новости, Инфографика
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Пожар в торговом центре в Кемерово
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Политика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Живой глаз
Цивилев это тот, который друг Тимченко, и который связан с угольным бизнесом? Прекрасное назначение. Для него.
21:56
01.04.2018
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Alexey M-v
После Тулеева трудно будет работать? Интересно почему? Собянина до Москвы кто знал?
Работает, Москва не развалилась, даже строится.
Как Путин скажет, так и будет. К экспертам не ходи.
19:46
01.04.2018
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