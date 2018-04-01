Путин внес в Думу проект о контроле в сфере противодействия коррупции

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Руководители госкорпораций, государственных внебюджетных фондов наделяются документом правом получать справки по счетам физических лиц, а в отдельных случаях и юридических лиц при осуществлении проверок соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции. Такие справки могут запрашиваться в рамках проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения запретов, ограничений, исполнения обязанностей, установленных "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.

Для государственных и муниципальных служащих, работников государственных корпораций (компаний), государственных внебюджетных фондов, организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными госорганами, устанавливается упрощенный порядок привлечения к дисциплинарной ответственности (за исключением увольнения в связи с утратой доверия) в случае признания ими факта совершения коррупционного правонарушения. При этом устанавливается единый срок давности для применения взысканий — не позднее трех лет со дня совершения такого правонарушения.

Материалы, полученные в результате контроля за расходами лиц, замещающих или занимающих должности, требующие представления сведений о расходах, которые в ходе такого контроля были освобождены от должности или уволилось, будут направляться в органы прокуратуры РФ. Освобожденный от должности или уволившийся чиновник, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, будет пользоваться теми же правами, что и замещающее или занимающее аналогичную должность лицо.

В целях пресечения случаев реализации или порчи имущества, в отношении которого прокурором заявлены требования об обращении его в доход государства, и совершения данных действий на стадии проведения процедуры контроля за расходами законопроект закрепляет возможность обращения взыскания на денежную сумму, эквивалентную стоимости такого имущества, если его обращение в доход государства невозможно.