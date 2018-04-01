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Политика

Политолог считает, что избрание Цивилева главой Кузбасса не гарантировано

Сюжет:
Отставка губернатора Кемеровской области (26)
13:5301.04.2018
(обновлено: 14:15 01.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкГенеральный директор угледобывающей компании Колмар Сергей Цивилев. Архивное фотоГенеральный директор угледобывающей компании Колмар Сергей Цивилев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КЕМЕРОВО, 1 апр — РИА Новости. Несмотря на то, что рейтинг Владимира Путина в Кузбассе очень высок и это поможет Сергею Цивилеву избраться на пост губернатора, само по себе это не гарантировано и врио губернатора столкнется с определенными сложностями, считает местный политолог, профессор КемГУ Александр Коновалов.

Аман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Аман Тулеев сложил с себя полномочия губернатора Кемеровской области
Цивилев назначен врио главы Кузбасса в воскресенье в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в ТЦ "Зимняя вишня". До этого Цивилев занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.

Цивилеву будет трудно

"Кузбасс привык, что на выборах губернатора лицо, претендующее на эту должность, получает 90-95% голосов. Естественно, Цивилев, даже при наличии определенного временного интервала, не сумеет получить тот уровень поддержки, если он еще пойдет на выборы", — прогнозирует Коновалов.

Политолог в интервью РИА Новости отметил, что в регионе есть мнение, что Цивилев "не во всем справился в обстановке, в общении с людьми на стихийном митинге (после пожара в ТЦ "Зимняя вишня")".

"Это абсолютно новый человек, невоспринимаемый целыми слоями населения. На юге области, особенно в Новокузнецке, сильно были обеспокоены тем, что он представитель холдинга, который занимается открытыми горными работами, потому что по этому поводу много митингов, протестов. Вряд ли Цивилев сможет получить поддержку, какую имел Тулеев", — предупреждает политолог.

По его мнению, вопрос сейчас заключается в том, насколько Цивилев сейчас сумеет консолидировать общественно-политическую элиту региона, группы интересов.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Аман Тулеев: от железнодорожника до губернатора-рекордсмена
"Сумеет ли он показать свое политическое мастерство? Потому что после Тулеева очень сложно управлять Кузбассом… Вряд ли он успел за три недели сработаться с командой Тулеева, понятно, что в Кузбасс сейчас будут перемещаться варяги на разные должности. Эта ситуация неустойчивости для нашей политической элиты может привести к целому ряду конфликтов, в том числе между исполнительной и законодательной власти. Депутатский корпус действующего созыва стопроцентно тулеевский. Будет интересно наблюдать, насколько они сумеют с Цивилевым сработаться", — считает эксперт.

Главный ресурс — поддержка президента

В пользу Цивилева могла бы сыграть поддержка президента Владимира Путина, считает политолог.

"Если это человек президента Путина, который получил у нас абсолютное большинство голосов, то при авторитете Путина, при работе, которую Путин через полпреда и администрацию области будет проводить, общественное мнение изменится, и Цивилев получит необходимое количество голосов", — считает Коновалов.

Были случаи, когда врио не шел на выборы

В то же время, отмечает Коновалов, вообще не в традиции президента Путина "назначать преемников (губернаторам) через стажировку в регионе".

Сергей Цивилев и Владимир Чернов общаются с участниками митинга в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Врио губернатора Кузбасса пообещал работать в диалоге с жителями
"В истории российских регионов имелись случаи, когда врио менялся ближе к выборам. Поэтому с точной уверенностью говорить, что именно Цивилев является преемником Тулеева, я бы не стал… (В России) бывали случаи, когда врио губернатора под влиянием массы факторов не справлялся с работой, и это (становилось) видно за полтора-два месяцев. И к моменту назначения выборов (может) выяснится, что у Цивилева есть какие-то управленческие недостатки", — предупредил он.

"Не исключаю, что Цивилев может быть промежуточной фигурой до обозначения реальной кандидатуры", — считает он.

Кто может быть конкурентом Цивилева

По прогнозу Коновалова, ближе к выборам появится много желающих принять в них участие.

"Например, есть новокузнецкий предприниматель Олег Мальцев, который был последовательным критиком Тулеева. Возможно участие каких-то финансово-промышленных групп", — отметил он.

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