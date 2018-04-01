Глава СПЧ согласен с заявлением посольства России о поездках в Британию

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что согласен с заявлением посольства России в Лондоне о возможных рисках при поездках россиян в Британию.

Ранее посольство России в Великобритании предупредило о возможности роста антироссийских настроений в этой стране и попросило россиян тщательно взвесить необходимость поездок в Британию.

"Думаю, что наше посольство в Британии правильно делает, предупреждая россиян, которые собираются ехать в Великобританию, что у них могут быть дополнительные проблемы, например, при пересечении границы. Если действительно такие проблемы будут, то, безусловно, хорошо об этом быть предупрежденным заранее", — сказал Федотов РИА Новости.

Глава СПЧ напомнил, что в международных отношениях действует принцип взаимности.

"Вполне допускаю, что если у российских граждан, приезжающих в Британию, возникнут дополнительные проблемы, то аналогичные проблемы возникнут и у британцев, приезжающих в Россию. Я противник подобных мер, но принцип взаимности никто не отменял", — заявил Федотов.