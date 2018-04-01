Жители с пониманием восприняли уход Тулеева, считает кузбасский депутат

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Кузбасса Александр Фокин (фракция "Единая Россия") считает, что население Кемеровской области восприняло с пониманием решение о досрочной отставке губернатора Амана Тулеева.

В воскресенье Тулеев заявил, что подал президенту РФ Владимиру Путину прошение об отставке, отметив, что это решение считает для себя правильным, осознанным и единственно верным. Он подчеркнул, что после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, работать с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора нельзя.

Вскоре Путин принял досрочную отставку Тулеева. Врио главы региона назначен заместитель губернатора Сергей Цивилев.

"Решение губернатора досрочно подать в отставку воспринято с пониманием населением…, поэтому понимая, что ситуация действительно очень трагичная, то, что касается гибели детей, население правильно оценило вот это решение губернатора", — сказал РИА Новости Фокин.

Он добавил, что за годы работы Тулеева в Кузбассе были сделаны "большие и конкретные дела".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, из них 41 — дети. Критику вызвал тот факт, что 73-летний Тулеев не приехал к месту трагедии и не вышел к жителям.