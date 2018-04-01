Врио главы Кузбасса Цивилев проводит первые после назначения совещания

Митинг в память о жертвах пожара в ТЦ Зимняя вишня на площади Советов у здания администрации в Кемерово. 27 марта 2018

Митинг в память о жертвах пожара в ТЦ Зимняя вишня на площади Советов у здания администрации в Кемерово. 27 марта 2018

КЕМЕРОВО, 1 апр — РИА Новости. Назначенный в воскресенье временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области Сергей Цивилев проводит первые после назначения совещания, сообщил журналистам начальник главного управления по работе со СМИ администрации области Алексей Доронгов.

Цивилев был назначен врио главы Кузбасса в воскресенье после отставки Амана Тулеева. До этого Цивилев занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.

"Цивилев прямо сейчас проводит совещания", — говорится в сообщении.

По его словам, совещание посвящено ходу ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня", в нем участвуют заместители губернатора, глава областного главка МЧС Александр Мамонтов и мэр Кемерово Илья Середюк.

Цивилев родился 21 сентября 1961 года в городе Жданове Донецкой области.

В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова по специальности "Вооружение кораблей", квалификация офицер с высшим военно-специальным образованием, инженер-электромеханик. В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности "Финансы и кредит", квалификация экономист. С 1978 по 1994 год проходил службу в Военно-Морском флоте СССР и Военно-Морском флоте России.

С 1997 по 2013 года занимал должность генерального директора юридической фирмы "Нортэк" в Санкт-Петербурге. С 2014 по 2018 год – генеральный директор ООО "Угольная компания "Колмар".