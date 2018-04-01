Меняйло не стал комментировать решение Тулеева об отставке

НОВОСИБИРСК, 1 апр – РИА Новости. Представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что не комментирует решение губернатора Кемеровской области Амана Тулеева уйти в отставку.

Тулеев в воскресенье обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. В видеообращении глава региона отметил, что такое решение считает для себя правильным, осознанным и единственно верным, подчеркнув, что после пожара в торговом центре в Кемерово работать с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора нельзя.

"Обращение губернатора состоялось. Аман Гумирович свое решение высказал, это его право. Комментировать решение губернатора я не могу", — сказал Меняйло, слова которого РИА Новости привели в его пресс-службе.

Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов. Его губернаторские полномочия истекают в 2020 году.

Пожар в четырёхэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. В результате ЧП погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.