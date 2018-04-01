Губернатор Кемеровской области подал в отставку

КЕМЕРОВО, 1 апр — РИА Новости. Аман Тулеев досрочно покидает пост губернатора Кемеровской области по собственному желанию, сообщили РИА Новости в воскресенье в региональной администрации.
"Аман Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию с должности губернатора Кемеровской области", — сказал собеседник агентства.
"Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию", — сообщила пресс-служба областной администрации.
Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.
Согласно Уставу Кемеровской области, исполнять обязанности главы региона будет первый заместитель губернатора.