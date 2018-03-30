Депутаты Госдумы отчитались о доходах

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Все 446 депутатов Госдумы, с учетом сложивших мандаты, предоставили декларации о своих доходах за 2017 год, сообщила РИА Новости председатель думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Наталья Поклонская.

"На эту минуту все депутаты сдали декларации — 446. Таким образом, Госдума дисциплинированно отчиталась за 2017 год. Начиная с 1 апреля в течение 15 дней сведения будут опубликованы", — заявила Поклонская.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее напомнил парламентариям о необходимости своевременно подавать декларации о доходах за прошлый год. Он отметил, что прием сведений о доходах депутатов завершается в воскресенье, 1 апреля.