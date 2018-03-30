КПРФ 31 марта сформулирует политические и законотворческие задачи

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Четвертый совместный мартовский пленум ЦК и ЦКРК КПРФ пройдет в субботу, 31 марта, сообщается на сайте компартии.
По его словам, на пленуме будут обсуждаться итоги состоявшихся президентских выборов и подготовка избирательной кампании, которая завершится в сентябре в единый день голосования.
Собеседник агентства добавил, что основным докладчиком на пленуме будет Геннадий Зюганова, а он выступит содокладчиком, ожидается участие Павла Грудинина.
Ранее стало известно, что бывший кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин выполнил условия спора с блогером и сбрил усы. Шестого февраля 2018 года гостем шоу "вДудь" на YouTube стал кандидат в президенты России Грудинин. Автор и ведущий Юрий Дудь предложил спор: если Грудинин наберет меньше 15% на выборах, то он сбреет усы, без которых его никто никогда не видел, если больше — Дудь побреется налысо.