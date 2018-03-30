СМИ: Россия вышлет одного норвежского дипломата в связи с "делом Скрипаля"

МУРМАНСК, 30 мар — РИА Новости. Россия вышлет одного дипломата, работающего в посольстве Норвегии в Москве, в качестве ответных мер на высылку российского дипломата из Норвегии, инициированную в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

"Сотрудник норвежского посольства в Москве будет выслан из России в качестве ответных мер на высылку российского дипломата. Высылки осуществляются после случая отравления нервно-паралитическим газом в британском Солсбери", — сообщает телекомпания.

"Посол Норвегии в России вызван в российский МИД вместе с его финским, шведским и датским коллегами", — приводятся в сообщении слова представителя норвежского МИД Ане Лунд.

Она подчеркнула, что Норвегия хочет поддерживать конструктивные отношения с Россией в сферах общих интересов и сохранения контактов, которые нарабатывались по многим важным вопросам.

Ранее Норвегия объявила о том, что намерена выслать одного российского дипломата в связи с "делом Скрипаля". Министерство иностранных дел России в пятницу объявило об ответных мерах послам иностранных государств, выславших ранее российских дипломатов. Главам и представителям дипмиссий ФРГ, Франции, Польши, Нидерландов, Италии, Канады и еще более десяти государств были вручены ноты протеста.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.