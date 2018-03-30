Лавров рассказал о помощи совета ветеранов МИД

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Совет ветеранов войны и труда МИД РФ способствует успешной реализации внешнеполитического курса России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на собрании по случаю двадцатилетия Совета.

"Своей деятельностью совет ветеранов всемерно способствует успешной реализации утвержденного президентом Владимиром Путиным внешнеполитического курса страны. Высоко ценим ваш вклад в общее дело", — сказал Лавров.

По его словам, МИД РФ прилагает значительные усилия для оказания ветеранам МИД достойной помощи и поддержки.

"Благодаря вниманию руководства России и деятельности министерства в последние годы увеличено пенсионное обеспечение этой категории ветеранов. Будем продолжать эту работу последовательно", — добавил он.