Россия высылает одного латвийского дипломата

РИГА, 30 мар – РИА Новости. Россия выдворит одного латвийского дипломата, который должен будет покинуть территорию РФ до 6 апреля, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Гинтс Егерманис.

"Наш представитель в пятницу был вызван в МИД РФ, где ему объяснили, что одному из латвийских дипломатов нужно покинуть Россию до вечера 6 апреля", — сказал Егерманис.

Представитель МИДа Латвии не раскрыл имя выдворенного дипломата и занимаемую им должность, однако заверил, что это не посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

Накануне в МИД РФ вызывали американского посла Джона Хантсмана. Ему объявили о высылке шестидесяти американских дипломатов и закрытии представительства США в Санкт-Петербурге. Меры стали ответом на решение Вашингтона о выдворении шестидесяти российских дипломатов и упразднении генконсульства в Сиэтле.

В понедельник 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.