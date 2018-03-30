Россия высылает одного финского дипломата

ХЕЛЬСИНКИ, 30 мар — РИА Новости. Россия решила выслать одного финского дипломата, который работает в посольстве в Москве, сообщает МИД Финляндии в пятницу.

"Посол Финляндии в России Микко Хаутала был уведомлен об этом министерством иностранных дел Российской Федерации 30 марта в Москве. Россия приняла соответствующие меры и против многих других стран, выславших российских дипломатов. Высылка финского дипломата — ответ России на решение Финляндии, принятое в понедельник, 26 марта, объявить персоной нон грата одного из сотрудников с дипломатическим статусом в посольстве России в Хельсинки после применения отравляющих веществ в Солсбери", — говорится в сообщении.

Финский дипломат должен покинуть Россию в течение двух недель. Личность дипломата не раскрывается, уточняется в сообщении.

Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.